Empresas de rent-a-car triplicaram em 2 anos é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Qualidade do serviço inquieta com 170 operadores no mercado. Empresário associado da ACIF teme pelo efeito dos preços baixos no aluguer de viaturas. Direcção Regional de Estatística quer conhecer a dimensão do sector.

O destaque fotográfico refere-se ao desporto. Empate sofrido antes do dérbi. Marítimo esteve a perder com o Académico de Viseu, mas acabou por empatar a uma bola. Verde-rubros partem com 28 pontos para o embate com o Nacional, no próximo domingo, nos Barreiros.

Nota ainda para o PS que está entusiasmado com hipótese de bons resultados. O congresso, que ontem terminou, salda-se em dois dias de mobilização e esperança em triunfos eleitorais. Cafôfo anuncia-se cabeça-de-lista às Legislativas e gera reacções. Pedro Nuno Santos quer partido a aprofundar a Autonomia e ataca Chega.

Adjudicado financiamento do Governo até 100 milhões de euros é outro dos temas em destaque na primeira. Operação é realizada, todos os anos, pelo Governo Regional e tem como objectivo garantir liquidez extraordinária, a utilizar apenas se necessário.

Por fim, multas de estacionamento em lugares para deficientes sobem 25%.

