A eliminação da Taça de Portugal diante do Santa Clara não abalou o estado de espírito da equipa do Nacional. Segundo o treinador Tiago Margarido, o objectivo passa, agora, por voltar aos bons resultados no jogo de amanhã com o Mafra, partida referente à 17.ª e última jornada da primeira jornada da Liga2

“A Taça de Portugal já passou. Agora o nosso foco, e sempre foi o nosso principal foco, é o campeonato. Pretendemos entrar neste jogo para vencer para continuarmos em busca da nossa meta que é os 40 pontos. Faltam sete pontos para esse grande objetivo da temporada e ainda temos 18 jornadas por disputar. Agora o nosso foco é fazermos mais três.”

Sobre o Mafra, o treinador alvinegro tece rasgados elogios e antevê, por isso, um grande espetáculo de futebol.

“O Mafra tem um projecto um pouco diferente daqueles que temos apanhado até agora, um projecto de valorização de activos, uma equipa que se preocupa jogar um bom futebol de forma a valorizar esses mesmos activos. Contamos com um jogo bem jogado tanto de uma parte como da outra. Penso que vai ser um bom espetáculo de futebol. O Mafra venceu o Santa Clara na última jornada e antevemos, por isso, grandes dificuldades e, como disse, um jogo bem jogado. Logicamente que seria fantástico vencer e vamos em busca disso e, dessa forma, ficaria a faltar quatro pontos para o nosso primeiro objetivo. Ficava muito satisfeito caso isso acontecesse.”