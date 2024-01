Secretário-geral do PSD-M acusa Cafôfo de falta de credibilidade

“Mais uma vez, o PS-Madeira consegue ser previsível, até na forma contraditória como lida e assume a sua forma de fazer política: primeiro, encena o regresso do messias que vai salvar o partido regional depois do desaire registado nas últimas eleições regionais, mesmo que esse ‘salvador’ só tenha voltado porque ficou sem nada para fazer na República. Depois, esse mesmo ‘salvador’ - que se propõe a concertar o partido a nível regional e a formar uma alternativa futura de poder para a Madeira - é o mesmo que, na primeira oportunidade, volta novamente para Lisboa, esquece tudo aquilo que disse quando para cá voltou e falta à sua palavra, se é que alguma vez a teve, junto dos seus militantes. Ora, tudo isto faz com que não exista qualquer credibilidade.”

É a reacção de José Prada ao anúncio, no Congresso do PS-Madeira, de que Paulo Cafôfo vai ser cabeça-de-lista dos socialistas, às eleições legislativas nacionais, de 10 de Março, pelo círculo da Madeira. Nessa qualidade vai defrontar-se directamente com Pedro Coelho, que lidera a lista da coligação integrada pelo PSD e pelo CDS.

José Prada fala em incongruência de quem, Cafôfo, assume a Madeira como a sua “causa” e depois ‘vira as costas’ na primeira oportunidade, o que “só pode ser entendido à luz do desespero e da necessidade do poder a qualquer custo, seja esse poder a que nível for”.

“Os Madeirenses saberão fazer a devida leitura deste jogo de cintura para lá e para cá que nunca resolveu nem vai resolver qualquer problema da Madeira.”