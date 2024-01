O secretário-geral do Partido Socialista teceu fortes críticas à política do Chega, que hoje reúne-se em Convenção Nacional. A discursar durante o XXI Congresso Regional do PS-Madeira, que decorre na cidade do Funchal, o candidato a Primeiro-Ministro de Portugal reconheceu que "ainda há muito por fazer".

“Há portugueses descontentes, mas há humildade para reconhecer que ainda há muito para fazer e há mesmo soluções que não resultaram", confessou, atirando-se à posição prepotente do Chega, que usa a "manipulação para convencer a população sem apresentar soluções para os problemas do país".

Metade do que o Chega diz é impossível de realizar e a outra metade é impossível de aceitar Pedro Nuno Santos

O líder do partido censurou o desrespeito pela população por parte do Chega, apelando à igualdade de género e salarial em Portugal, lembrando o importante papel das mulheres para a sociedade, aquela que “mais prejudica a sua progressão na carreira pela vida familiar”.