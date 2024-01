Ventura afirma-se "tão pronto" para ser primeiro-ministro como estava Sá Carneiro em 1979

O presidente do Chega, André Ventura, traçou hoje como meta vencer as legislativas de março, afirmando estar tão preparado para ser primeiro-ministro como estava o antigo líder do PPD Sá Carneiro em 1979.

"Sinto-me tão pronto hoje como sei que Sá Carneiro se sentia para ser primeiro-ministro em 1979, e estou tão pronto em dar a minha vida por este país como sei que ele estava" nessa altura, afirmou o líder do Chega no discurso com que encerrou a 6.ª Convenção Nacional, que decorreu entre sexta-feira e hoje em Viana do Castelo.

André Ventura garantiu que se sente pronto para governar e "transformar Portugal" e apelou a "todos os que acreditam" numa vitória que "saiam para votar" e que "ninguém fique em casa".

"Se não ganharmos nós, entregaremos novamente o poder ao PS em Portugal, e isso era o pior que podia acontecer para as gerações que aí virão", defendeu.