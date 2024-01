Saiba como conduzir em dias de chuva

Com condições climatéricas adversas é necessário adoptar comportamentos, ainda, mais responsáveis, quando atrás do volante. O vento, o nevoeiro e a chuva obrigam a adaptar a condução e a antecipar os riscos. Deve focar-se numa condução defensiva, responder com calma e reagir rapidamente.

Sobretudo a chuva desafia a segurança rodoviária, com a mistura da água na estrada, com a sujidade e o óleo dos carros a resultar na receita perfeita para o risco de acidente, reduzindo a capacidade dos pneus em aderirem ao piso e, em dias de chuva intensa como este sábado, comprometendo a visibilidade. Em situações de chuva forte, a probabilidade de hidroplanagem aumenta, sobretudo quando associada a velocidades elevadas.

Como conduzir com chuva

· Modere a velocidade

Acima de tudo, modere a velocidade. Condução defensiva são palavras de ordem e da pressa podem resultar acidentes. É importante não apenas respeitar os limites de velocidade, mas, até, conduzir ainda mais devagar se necessário. Ao reduzir a velocidade vai aumentar o tempo de reacção, evitando derrapagens e acidentes.

· Atenção às travagens

Caso o carro comece a derrapar, não trave a fundo. O aconselhável é tirar os pés dos pedais e aliviar a direcção até começar a sentir que fica mais ‘pesada’. Não se esqueça de respeitar a distância de segurança para os outros veículos que circulam na estrada. Evite, ao máximo, manobras perigosas e ultrapassagens de veículos.

· Verifique o estado da viatura

Esta é uma boa altura do ano para verificar o estado dos pneus, para garantir uma aderência adequada ao piso, sendo o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada. Deve, também, verificar os discos de travão e as pastilhas, para garantir que as travagens são feitas de forma eficaz e com segurança.

· Garanta que tem os vidros desembaciados

Ver e ser visto é uma das questões mais importantes em dias de condições adversas. Boa visibilidade é crucial para a segurança do condutor. Certifique-se que de que mantém os vidros desembaciados – abrindo um pouco a janela, ou utilizando o sistema anti-embaciamento – e garanta a boa condição das escovas dos limpa-vidros, bem como que a remoção de água do pára-brisas é feita devidamente.

· Circule com as luzes acesas

Novamente foco para questões de visibilidade. Lembre-se de que não está sozinho na estrada e, em situações com visibilidade reduzida, circule com os médios ligados, para sinalizar a sua presença na estrada. Caso exista nebulosidade ligue ainda as luzes de nevoeiro.

· Cuidado com o estado da via

É expectável a acumulação de água em zonas da estrada, em dias de chuva. No caso de se deparar com um lençol de água reduza a velocidade antes de o atravessar, sempre com a caixa de velocidades, para evitar a aquaplanagem. Com a presença ou não de lençóis de água lembre-se que a condução em tempo de chuva requer de um cuidado redobrado, pois o piso estará, naturalmente, mais escorregadio e o tempo de travagem aumenta.