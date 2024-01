Zonas altas do Funchal as mais atingidas pelas chuvas intensas

A chuva torrencial sentida esta manhã e início de tarde na Madeira já causou diversas derrocadas e inundações. O Monte foi, de entre as localidades servidas por estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) na Madeira, a zona onde foram registadas as chuvas mais intensas de curta duração.

A estação do Observatório Meteorológico do Funchal dá conta que às 13h20 a precipitação, no Monte, atingiu os 35 mm no espaço de uma hora.

Seguem-se as zonas do Pico Alto e Chão do Areeiro, com 28,4 e 28,2 mm no intervalo de uma hora, às 13h10 e às 13h20, respectivamente.

As zonas altas foram as localidades na Madeira que mais registaram chuvas fortes durante a manhã e início de tarde deste sábado, 13 de Janeiro.

O pico ocorreu à hora de almoço, resultando em diversas ocorrências, como pequenas inundações, derrocadas, deslizamentos de terras, queda de pedras e entupimentos de adufas, tal como noticiado pelo DIÁRIO.

Foi também registada uma significativa precipitação num curto espaço de tempo no Lazareto, no Funchal, onde choveu 20.7 mm no espaço de uma hora, às 14 horas, de acordo com a estação do Observatório Meteorológico. Ou seja, a capital madeirense foi a localidade mais atingida pela chuva forte.

No que diz respeito ao Curral das Freiras, que se encontra sob a influência da bacia hidrográfica do Funchal, foi registada uma forte precipitação, onde aparentemente as águas das chuvas acabaram por galgar um ribeiro provocando uma enxurrada, que atingiu três veículos.

Através dos critérios de Emissão dos Avisos Meteorológicos do IPMA as localidades do Monte, Pico Alto, Pico do Areeiro e Lazareto, todas situados no Funchal, foram as zonas onde a precipitação atingiu nível laranja para a precipitação (entre 21 a 40 mm em uma hora).

A Madeira encontra-se sob aviso laranja para precipitação até às 21 horas. Depois, baixa novamente para aviso amarelo até às 00 horas de domingo, dia 14 de Janeiro.

Os avisos abrangem a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira.

Há ainda a registar que até às 16 horas, no Pico do Areeiro e no Pico Alto, os valores de precipitação, nas últimas seis horas, atingiram 70.6 e 63.0 mm no Pico do Areeiro e Pico Alto, atingindo assim o nível vermelho (> 60 mm/6h) para a precipitação.

No Areeiro, a estação do Observatório Meteorológico do Funchal, registou, nas últimas 24 horas (16 horas de ontem e 16 horas de hoje) 113mm.