Madeira Andebol SAD vence BM Elche e está em vantagem na 'Europa'

O Madeira Andebol SAD entrou da melhor forma nos quartos-de-final da Taça Europeia EHF (EHF European Cup) ao vencer em casa diante do Atticgo BM Elche por 27-26 e onde os pormenores foram decisivos para o resultado final, para além de uma grande segunda parte da guarda-redes internacional portuguesa Isabe Goís.

Com direito a pavilhão cheio a formação madeirense vai assim para o jogo da segunda mão a realizar no próximo sábado em Elche com uma vantagem de um golo, continuando assim com o sonho de atingir as meias-finais da competição.

Se na primeira parte as espanholas conseguiram, quase sempre estar em vantagem, indo mesmo para o intervalo a vencer por 16-14, apesar das insulares, por momentos equilibrarem o resultado, a segunda parte veio a ser francamente emotiva, com destaque para os últimos 10 minutos, onde o conjunto orientado por António Florido conseguiu finalmente estar em vantagem, por 23-22. Embalados pela grande exibição da guarda-redes internacional portuguesa, Isabel Goís, o Madeira Andebol SAD chegou a estar em vantagem de dois golos (25-23) a quatro minutos do fim, resultado que seria determinante para conquistar o triunfo por 27-26.