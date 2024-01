Pavilhão do Funchal promete casa cheia

A pouco menos de 30 minutos do início do jogo europeu entre o Madeira Andebol SAD e as espanholas do BM Elche, o Pavilhão do Funchal está a ficar bem composto, prevendo se casa cheia .

De referir que o encontro entre madeirenses e espanholas é a contar para a primeira mão da Taça Europeia EHF (EHF European Cup). A segunda mão está agendada para o próximo dia 20 de Janeiro em Espanha.