Andebol verde-rubro voltou aos trabalhos

Depois do curto período de férias natalícias, o plantel do Marítimo da Madeira Andebol SAD está de volta aos treinos, nesta altura sob orientação dos adjuntos, dado que o técnico Paulo Fidalgo, encontra-se ao serviço da Seleção Nacional que amanhã, inicia, frente à Grécia, a sua participação na fase final do Campeonato da Europa.

Aleixo Rodrigues e Fábio Teixeira contam com todos os jogadores disponíveis à excepção do internacional Délcio Pina, que está ao serviço de Cabo Verde. Os madeirenses voltam a competir no dia 3 de Fevereiro, em casa do Alavarium, partida referente aos 1/16 de final da Taça de Portugal.