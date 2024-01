O sistema de aquecimento através piso radiante trata-se de um sistema instalado sob o soalho, capaz de aquecer a sua casa de forma uniforme e mais saudável. Hoje damos-lhe a conhecer 5 das principais vantagens deste sistema de aquecimento.

Eficiência e Poupança

Ao irradiar calor de forma uniforme desde o chão, elimina pontos frios permitindo, deste modo, uma distribuição eficiente do calor, reduzindo os custos associados ao aquecimento da sua casa nos dias mais frios.

Espaços desobstruídos

Enquanto que os aquecedores e radiadores ocupam espaço e a temperatura oscila, o piso radiante além de totalmente invisível (pois é instalado sob o pavimento) garante uma temperatura estável em toda a casa, além de não comprometer a decoração e o design.

Aquecimento rápido

A tubagem que alimenta o sistema do piso radiante é instalada ao longo de toda a divisão, tornando a sua capacidade de aquecimento bastante uniforme.

Versatilidade

Este sistema também pode ser embutido nas paredes, nos locais mais frios, permitindo um maior conforto térmico. No que concerne aos materiais compatíveis, apesar de a primeira escolha recair sobre a pedra natural e os azulejos (devido às suas capacidades de condutividade térmica), o piso radiante também pode ser instalado sob pavimentos têxteis (alcatifas), PVC e Vinil, Linóleo, Laminado e Parquet (popularmente designado por tacos de madeira)

Saúde, Higiene e Conforto

Além do conforto térmico mencionado, o piso radiante também contribui para um ambiente mais saudável, pois reduz a humidade e evita a circulação de poeiras e alérgenos. Relativamente à manutenção, esta, geralmente, apresenta períodos largos de garantia, tornando a limpeza diária muito mais simples.

