São Roque e CD 1.º de Maio estão nos ‘quartos’ da Taça de Portugal

Pela primeira vez a Madeira está a receber a fase final da Taça de Portugal de ténis de mesa masculino.

Entre hoje e amanhã o pavilhão da Bartolomeu Perestrelo foi o escolhido para consagrar o vencedor da época 2023/2024.

A competição arrancou esta manhã com os primeiros encontros dos oitavos-de-final, sendo que, neste momento, ainda se joga uma das derradeiras partidas na luta por uma lugar dos quartos-de-final que arrancam já às 15 horas.

Nos encontros disputados CD São Roque e CD 1.º de Maio foram as equipas madeirenses que carimbaram o passaporte para a ronda seguinte, com curiosidade para a formação do Palheiro Ferreiro que daqui a pouco irá medir forças com o Sporting, detentor do troféu, em jogo que irá decidir quem estará amanhã de manhã na meia-final.

Quanto aos são-roquinos irão defrontar no jogo dos quartos-de-final, agendado para as 18h30 o vencedor entre o Ginásio de Valbom e os madeirenses da AD Caramanchão que estão ainda 'na mesa' a jogar a ronda dos oitavos.

As restantes partidas dos quartos-de-final reservam o duelo entre Juncal e CTM Mirandela e ainda o Novelense - V. Setúbal.

Deixamos aqui os resultados dos oitavos-de-final:

União Sebastianense – CD 1.º de Maio, 1-3

Sporting – CCR Arrabães, 3-0

Os Ugas – Juncal, 0-3

CTM Mirandela – ADC Ponta do Pargo, 3-1

Novelense – ACD São João, 3-0

AD Galomar – V. Setúbal, 1-3

CD São Roque – CTM Oliveirinha, 3-1

G. Valbom – AD Caramanchão, (por apurar)