Pista do aeroporto de Jersey fechada devido à neve

A pista do aeroporto da ilha de Jersey foi fechada devido à neve.

As aeronaves que deveriam descolar para Southampton, Gatwick, Guernsey e Madeira entre as 7 e as 9 horas GMT sofreram atrasos, com dezenas de passageiros afectados.

O responsável do Aeroporto de Jersey explicou que suas equipes estavam descongelando a pista, com previsão de reabertura mais tarde.

O Jersey Met Office emitiu um alerta laranja para nevascas leves a moderadas até à tarde.

A última vez que Jersey viu uma queda de neve significativa foi em 2013, quando foram registrados mais de 14 cm (5,5 polegadas) de neve.