O nevoeiro levantou, por agora, e o jogo entre o Nacional e o Tondela foi finalmente iniciado após largas horas de espera.

Pouco antes da hora limite, antes da decisão do árbitro de adiar ou não a partida, as vistas clarearam no Estádio da Madeira e as equipas retomaram os aquecimentos.

Neste momento já se joga a partida da 16.ª jornada da II Liga.