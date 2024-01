Investimento de 813 mil euros melhora eficiência energética de 50 apartamentos nas Figueirinhas

A Investimentos Habitacionais da Madeira, no âmbito do seu Plano de Eficiência Energética, está a realizar uma intervenção no valor de 813.400 euros em 50 apartamentos do Complexo Habitacional das Figueirinhas. O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas visitou, esta manhã, o local onde decorre esta intervenção, que já se encontra na fase final.

De acordo com nota à imprensa, os principais trabalhos realizados foram ao nível da instalação de painéis solares, isolamento de paredes e coberturas, substituição de vãos envidraçados por novos com melhor desempenho energético e de lâmpadas incandescentes por LED. Além disso, foi feita a pintura das fachadas, nas zonas comuns interiores e das guardas metálicas.

Pedro Fino afirmou que "esta é uma intervenção de reabilitação energética de requalificação do nosso parque de habitação público, que beneficia 50 famílias, que vão poder usufruir de mais conforto dentro das suas habitações e irão poder ver a sua factura energética reduzida".

"Não estamos apenas a construir habitação. Estamos também a requalificar o nosso parque habitacional público. Este ano iremos ter um dos maiores orçamentos na habitação de sempre, de 116 milhões de euros de investimento, em que a maioria do investimento será na construção de habitações", disse o governante, referindo que estão a ser construídas 600 habitações. A maior parte deve estar concretizada e atribuída ainda este ano.