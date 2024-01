Conservatório investiu 15 mil euros na afinação e reparação de pianos

O Conservatório – Escola Profissional das Arte, Engenheiro Luiz Peter Clode – investe alguns milhares de euros por ano, na afinação de pianos, usados pela instituição na sua actividade de ensino.

Hoje, ainda que fora do tempo regulamentar, a instituição publicou um contrato realizado com a Ébano e Marfim Afinações e Reparações, Lda, para a afinação de pianos para 2020-2021.

Essa publicação permite ficar a saber que o Conservatório teve de despender 14,5 mil euros, acrescidos de IVA, pela afinação de 100 pianos. A este valor acresceU a despesas do Conservatório com alojamento e pequeno-almoço, para os afinadores vindos do exterior, bem como a deslocação aos núcleos espalhados pela ilha da Madeira.

Os valores incluíram, além da afinação dos 100 pianos, a reparação de sete outros, 4 de cauda e 3 verticais.

Na base oficial da contratação pública, constaM dois outros contratos com um objecto semelhante. Um publicado em 2023, com um valor de praticamente 14 mil euros, e outro publicado em 2022, com o preço contratual de quase 13 mil euros.