Realidade virtual ao serviço dos utentes do Centro de Inclusão

O novo ‘Laboratório Vivo’ que integra o Centro de Inclusão Social da Madeira já está a funcionar, servindo o universo de 490 utentes que frequentam esta unidade na dependência do Instituto de Segurança Social da Madeira.

O espaço está aberto desde meados de Dezembro do ano passado e recorre à tecnologia imersiva e não imersiva, como deu conta o terapeuta Fábio Pereira, com fins de reabilitação (competências motoras e cognitivas) e promoção do bem-estar aos seus utilizadores, conforme deu conta ao presidente do Governo Regional, na visita desta manhã.

Na ocasião, o doutorado em engenharia informática, que integra os quadros do Centro de Inclusão e é, ao mesmo tempo, investigador ligado à ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, apresentou os vários equipamentos que compõem este laboratório e que permitem vários tipos de exercícios, destacando os benefícios do uso destas tecnologias no âmbito da intervenção do Centro.

Aproveitou o momento, também, para lançar o repto ao Executivo para um investimento na área do software, depois de a unidade estar bem equipada ao nível do hardware. Em resposta ao repto, Miguel Albuquerque mostrou abertura para esse investimento continuado, sublinhando a importância da tecnologia nesta área, evidenciando o papel da ARDITI neste âmbito.