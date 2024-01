Durante uma visita ao Centro de Saúde de Machico, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, constatou que no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça o número de afluência de utentes está dentro dos valores normais, nesta altura do ano, isto é uma frequência média, diária, de 350 utentes/ dia.

Todas as especialidades médicas estão asseguradas e temos as vias verdes a funcionar em pleno, assegurando uma resposta segura a todas as situações urgentes que possam surgir, com impacto positivo na qualidade de vida dos nossos doentes Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil

Doentes à espera de cama na Urgência passam de 41 para 18 O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) já conseguiu resolver a situação de alguns dos doentes que aguardavam, na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de cama para serem internados.

Mais de 50 doentes esperam internamento na Urgência do Hospital na Madeira Há profissionais de saúde a falar em caos. Neste momento, estão mais de 50 doentes na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça a aguardar uma cama para internamento.

Uma vez mais, Pedro Ramos, alertou para a importância dos utentes numa situação de saúde não urgente, priorizarem o atendimento nos cuidados de saúde primários, através de um pedido de consulta médica no seu centro de saúde da área de residência. Esgotadas as possibilidades de atendimento disponíveis nos centros de saúde com o médico de família e/ou médico de recurso, é recomendado o acesso aos Serviços de Atendimento disponíveis nos vários concelhos da região. A procura pelos serviços de urgência deve ser reservado para verdadeiras situações de urgência.

Para além disso um outro meio disponível aos utentes, é o recurso à linha SRS 24. Isto é, caso necessite de algum tipo de apoio técnico na área da saúde contacte os serviços de saúde através do 800242420.

Não obstante, durante a visita ao Centro de Saúde de Machico, Pedro Ramos reforçou que o sistema de Triagem de Manchester vai avançar no mês de Fevereiro no Atendimento Urgente deste Centro de Saúde.

Os Serviços de Atendimento Urgente dos Centros de Saúde estão dotados de profissionais e equipamentos que permitem dar resposta efetiva às situações clínicas de doença aguda ou doença crónica descompensada mais frequentes. Nas situações que se verifique a necessidade de exames complementares de diagnóstico e/ou que requeiram uma abordagem mais diferenciada, o utente é transferido para o Serviço de Urgência Hospitalar.

Recorde-se que o Serviço de Atendimento Urgente é assegurado nos Centros de Saúde da Calheta, de Machico, de São Vicente e do Porto Santo (24 horas) e nos Centros de Saúde do Bom Jesus, de Câmara Lobos, do Porto Moniz, da Ribeira Brava e de Santana, com funcionamento de 12 horas por dia.