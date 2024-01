Espectáculo "excepcional" com inovações que "resultaram em pleno"

“É um balanço extremamente positivo. O espectáculo foi excepcional. Perfeito. O tempo ajudou muito e as inovações resultaram em pleno. Todos os feedbacks, quer públicos, quer oficiais, são do melhor que pode haver. É de extraordinário em diante. Portanto, estamos muito satisfeitos”, assume Carlos Macedo, da Macedo’s Pirotecnia, que há 20 anos tem a responsabilidade de fazer brilhar o céu da Madeira.

Por outro lado, e ainda que o espectáculo que antecedeu os 8 minutos de fogo-de-artifício, não seja da competência da Macedo’s Pirotecnia (o fornecedor), depende da entidade contratante, que é a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, “parece-me que funcionou”, disse ainda ao DIÁRIO, no rescaldo de mais um evento que mobilizou centenas nos últimos dias, mas cuja preparação começa nos primeiros dias de cada ano.

A semana que aí vem será de descanso para as centenas de profissionais que estiveram no terreno, alguns deles vindos até do estrangeiro, mas o caminho que se segue é já de preparação para os novos eventos. Em 90 anos de história da Macedo’s Pirotecnia “não falhámos uma única vez”, mas isso só acontece graças a um esforço diário na preparação e execução dos projectos.

“Ontem tivemos 11 espectáculos de fogo-de-artifício”, em vários pontos do país, o que valida também “a qualidade do serviço que prestámos aos clientes”, assegura. “Estamos em 27 países e procurámos nunca repetir a receita”, sublinha Carlos Macedo, lembrando que mesmo na passagem de ano de 2022, tão falada pelos problemas de fumo associados à humidade, tiveram elogios.