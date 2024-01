Milhares de pessoas na baixa funchalense para ver o fogo-de-artifício

Milhares de pessoas, entre locais e turistas, preenchem a baixa da cidade do Funchal na noite deste domingo, 31 de Dezembro. A baía e o anfiteatro funchalense serão palco daquele que é considerado um dos maiores espectáculos pirotécnicos do Mundo.

Sob o tema 'Madeira, Ex-Líbris do Atlântico', o fogo-de-artifício vai colorir os céus do arquipélago madeirense durante oito minutos a partir das 00 horas de 2024.

Antes, pelas 23h40 haverá um 'show' de luzes, música e pirotecnia a partir do Cais 8 do Porto do Funchal.

A cargo da Macedo's Pirotecnia, o espectáculo pirotécnico promete um final ainda mais apoteótico de 40 segundos.

Ao todo serão feitos 97.500 disparos de 59 postos espalhados pelo Funchal (57) e pelo Porto Santo (2). Serão utilizadas mais de 20 toneladas de explosivos.