Noite do Mercado gerou menos duas toneladas de lixo

A Noite do Mercado do Funchal gerou este ano menos duas toneladas de lixo recolhido pelos 130 operacionais apoiados por mais de 20 veículos do Departamento de Limpeza e Salubridade da Câmara Municipal.

O balanço da festa que horas antes decorria na baixa da cidade foi feito pelo presidente da Autarquia, Pedro Calado, que deixou palavras de elogio a toda a população que, este ano deixou 12 toneladas em vez das 14 toneladas da Noite do Mercado de 2022, apesar de ter notado muito mais gente nas ruas.

Efectivamente, o autarca acredita que possam ter estado quiçá o dobro das pessoas, muitas famílias, elogiando ainda a organização desde as barracas, à música tradicional e centralizada, passando pelo ecrã gigante à porta do Mercado dos Lavradores, que evitou que houvesse amontoado de gente, a organização do trânsito e do estacionamento, inclusive o clima agradável, tudo isso poderá ter contribuído para um evento bem participado, mas muito mais limpo.

Pedro Calado salientou que foi uma "noite fantástica", pelo que às nove da manhã, estar tudo limpo é um feito que tem de ser elogiado aos colaboradores da autarquia, que contaram com novas viaturas adquiridas este ano, às pessoas que deixaram menos lixo, e sobretudo garantindo que a cidade está "limpa, asseada e com aspecto organizado e em segurança" para que o Natal seja bem passado.