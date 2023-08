Yves Baraye é reforço do Marítimo

Yves Baraye é o mais recente reforço do Marítimo, apurou o DIÁRIO. O extremo, de 31 anos, regressa assim a Portugal, onde já representou Gil Vicente e BSAD. Tem dupla nacionalidade (portuguesa e senegalesa) e chega proveniente dos sérvios do

FK Vojvodina.

Já no decorrer desta temporada 2023/2024, Yves Baraye realizou dois jogos com a camisola do clube sérvio, ambos diante do APOEL, em pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA.