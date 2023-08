Defesa Paula Fernandes de regresso ao Marítimo

A defesa Paula Fernandes é a mais recente contratação oficializada pelo futebol feminino do Marítimo. A atleta câmara-lobense regressa assim a "casa", após a experiência de um ano no norte do país, onde esteve ao serviço do SC Braga.

"Paula Fernandes deu os primeiros toques na bola n’Os Xavelhas, mas logo integrou as fileiras verde-rubras. Depois de concluída a formação, a atleta impôs-se na principal equipa do Marítimo e contribuiu para cimentar a posição do clube na Liga BPI", pode ler-se na publicação do emblema madeirense, onde realça que para a temporada 2023/2024, Paula Fernandes volta a vestir a ‘verde-rubra’ "com a ambição de sempre: ganhar e prestigiar o Maior das Ilhas".