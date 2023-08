Bloco de Esquerda anuncia primeiro mandatário jovem na história do partido

Chama-se Diogo Teixeira, tem 21 anos e concluiu este ano a licenciatura em Línguas e Relações Empresariais na Universidade da Madeira. Este é o décimo candidato na lista do Bloco de Esquerda da Madeira às eleições regionais de 24 de Setembro, o primeiro mandatário jovem na história do partido.

A coordenadora do Bloco de Esquerda Madeira e segunda candidata, Dina Letra, destaca a importância da juventude para o Bloco de Esquerda Madeira, pois considera importante incentivá-los a intervir, a discutir, a partilhar e a participar activamente na vida da sua cidade e da sua região.

“A cidadania faz-se de participação cívica e os partidos políticos, no meu entendimento, têm aqui um papel fundamental. O Diogo, tal como o Núcleo de Jovens do Bloco de Esquerda Madeira, têm tido uma actuação muito dinâmica, com a organização de diversas iniciativas quer políticas, como é o caso do Outcast Conversa à Esquerda, o podcast que criaram e está disponível no Spotify, quer em outras iniciativas ligadas à causa animal, ambiental e à comunidade LGBTQIA+”, disse.

Já para Diogo Teixeira, esta decisão “revela a dedicação e preocupação que o partido tem para com a juventude”.

“Os jovens também se interessam por política e pelo futuro da região. As nossas preocupações vão desde temas como a habitação, saúde, educação, igualdade e ambiente! Num futuro que se quer jovem é necessário investir para que os jovens tenham como viver bem na ilha e não apenas sobreviver, estando fadados ao salário mínimo e a trabalhos precários, que mais se assemelham a trabalho escravo. E, ao contrário do que diz o presidente do Governo Regional, os jovens não estão desempregados por opção. A este factor junta-se a crise na habitação que impossibilita que os jovens saiam de casa dos pais com os preços impeditivos das casas e rendas, praticados por toda a ilha! Por isso mesmo os madeirenses e porto-santenses podem contar com o Bloco de Esquerda e com os seus jovens para ir à luta na ALRAM, contra o capitalismo e os ideais de quem foi criado em berço de ouro e habituado ao privilégio”, sublinhou.