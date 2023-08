"Há muita gente que se enganou e está arrependida" em ter votado no PS-Madeira

Roberto Almada quer convencer "os indecisos" a votar no Bloco de Esquerda nas próximas Eleições Regionais. O cabeça-de-lista, que está de regresso às lides políticas, olhou para o último resultado eleitoral de 2019, para "fazer ver" os eleitores "da mais-valia do voto no Bloco de Esquerda".

"Há muita gente que se enganou no passado e está arrependida do voto que deu em 2019 ao Partido Socialista. Esses socialistas têm aqui o único partido da esquerda socialista em quem podem votar. E para que não tenhamos um parlamento que possa ter só à direita e não ter esquerda nenhuma é preciso o Bloco de Esquerda lá estar", sustentou.

O desafio vai ser a campanha e o desafio vai ser trazer as pessoas a votar no Bloco de Esquerda, porque se não o fizerem arriscam-se a ter um parlamento só com a direita e com o PS lá dentro. Roberto Almada

Na entrega da lista, esta tarde, no Tribunal do Funchal, o 'bloquista' precisou que há gente mais jovem e outra menos jovem, mas no cômputo geral são "pessoas com muita força para trabalharem e fazer uma campanha que diga aos madeirenses" que o Bloco de Esquerda está "aqui para defendê-los".

"Todos os dias ouvimos na rua as pessoas dizerem que o Bloco faz falta no parlamento e é preciso transformar esse slogan em votos, porque se as pessoas acham que o Bloco faz falta no parlamento para defender os seus direitos só com o voto no dia 24 é que nós podemos chegar ao parlamento. Sem votos nós não chegamos lá. Se as pessoas votarem em nós certamente teremos um resultado que nos permita chegar ao parlamento da Madeira e estamos confiantes que é isso que vai acontecer na noite de 24 de Setembro", vaticinou.

Roberto Almada é cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda às Regionais.

O nosso objectivo é sempre fazer com que as pessoas nos dêem mais confiança para podermos apresentar as nossas propostas, para defendermos os interesses das pessoas. Naturalmente que se nós achamos que o PSD e a governação PSD/CDS não defende os interesses das pessoas só tirando a maioria, só tirando força ao PSD e ao CDS é que podemos ter mais força para que essas propostas sejam aprovadas e para que os problemas das pessoas sejam naturalmente resolvidos. Roberto Almada

Propostas que têm a ver, desde logo, "com a crise da habitação". "É preciso fazer com que, ao contrário do que Miguel Albuquerque e Pedro Calado querem, a Madeira não seja um oásis para os Vistos Gold. Os Vistos Gold fazem com que muita gente venha para a Madeira comprar habitação a preços astronómicos, a preços que não são comportáveis para madeirenses. E, portanto, é necessário haver uma percentagem de construção de habitação a preços que sejam comportáveis pelas pessoas, pela classe média. E há que haver, na habitação, um tecto máximo para as rendas. Não se pode admitir que em plena cidade do Funchal um T2 custe 1.000, 1.200, 1.300 ou 1.500 euros de renda por mês. Isso não é para os nossos jovens e os nossos menos jovens. As pessoas precisam de uma habitação para viver.

Outra das propostas "será naturalmente a valorização do salário e a valorização das pensões", fazendo "subir também o poder de compra dos madeirenses, porque além de termos esta crise na habitação, as pessoas ganham e têm cada vez menos dinheiro ao fim do mês".

