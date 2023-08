Bloco de Esquerda promove concentração em defesa da Praia Formosa

O Bloco de Esquerda Madeira (BE-M) anunciou, hoje, que irá organizar uma concentração em defesa da Praia Formosa, na próxima segunda-feira, 21 de Agosto, dia da cidade do Funchal.

O protesto está marcado para as 10 horas, no Largo do Colégio, e tem como lema "A praia Formosa é minha, é tua, é nossa!".

O partido convida "todas e todos os madeirenses a reclamar a nossa praia", pois entende que "toda a orla costeira da cidade do Funchal está ocupada por hotéis ou o acesso à praia é pago, da Barreirinha à Doca do Cavacas".

"Não cabem nos dedos de uma mão aqueles que são gratuitos", refere o bloco em nota de imprensa, frisando que "a praia Formosa é a maior praia da ilha e aquela a que todas e todos podem ter acesso gratuitamente". Não obstante, "isto não é garantido no futuro com os empreendimentos de luxo que a governação PSD-CDS da Câmara do Funchal está a fazer aprovar", observa a candidatura do BE às Regionais de 24 de Setembro.

Os bloquistas criticam ainda os "planos de pormenor feitos à medida dos interesses dos grandes grupos económicos desta terra", acrescentando que "tal é a impunidade destes senhores que o fazem às claras, aos olhos de toda a gente".

Reforçam, por isso, o apelo à participação cívica dos madeirenses: "Tudo continuará igual se não perderes o medo, se não defenderes aquilo que é teu , se não defenderes aquilo em que acreditas", conclui a mesma nota.