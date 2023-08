Albuquerque manifesta "solidariedade" para com Canárias

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em carta enviada ao seu homólogo das ilhas Canárias, Fernando Clavijo Batle, transmitiu a consternação, apoio e solidariedade do Povo Madeirense perante os violentos incêndios que grassam no arquipélago vizinho, desde a passada terça-feira.

Tenerife enfrenta o incêndio "mais complicado" dos últimos 40 anos O incêndio que já devastou mais de 3.200 hectares na ilha espanhola de Tenerife é "provavelmente o mais complicado" das últimas décadas no arquipélago das Canárias, realçou hoje o presidente do governo regional.

Desde que as chamas deflagaram já mais de 4.500 pessoas chegaram a ser evacuadas e, segundo o ultimo balanço conhecido, mais de 3.797 hectares, com um perímetro de 41,9 quilômetros, foram consumidos pelas chamas que lavram em Tenerife.