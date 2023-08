Sérgio Gonçalves pede a confiança dos madeirenses para "concretizar a mudança"

O PS entregou, hoje, último dia do prazo definido pela lei eleitoral, a lista de candidatos às eleições legislativas regionais de 24 de Setembro. Uma lista que tem 50% de mulheres e 50% de homens e que apresenta muitas alterações em relação aos candidatos às eleições de há quatro anos.

“Entregámos a lista de candidatos às eleições regionais. Uma lista composta por pessoas cometentes e capazes de concretizar a mudança que a Madeira tanto deseja", afirmou Sérgio Gonçalves que espera ter "a confiança" dos madeirenses que, diz, serão chamados a escolher entre dois modelos diferentes de governar a Região.

“O voto no PS é o único voto que permite efectivamente concretizar a mudança e os madeirenses terão de fazer uma escolha, a 24 de Setembro. Uma escolha entre aqueles que querem reduzir impostos ou aqueles que querem manter o actual estado de coisas; entre aqueles que não pretendem prolongar a Pontinha, como nós e querem construir mais habitação que querem aumentar os rendimentos e os salários dos madeirenses, ou aqueles que queremcontinuar a despesa pública, as obras inventadas, tudo aquilo que tem sido a política do actual governo e do PSD ao longo de quase 50 anos", afirmou logo após a entrega da lista.

O líder do PS-Madeira considera que está é uma lista que "permite aos madeirenses olhar com confiança para o futuro, com esperança num futuro melhor, para construir uma Madeira de oportunidades, uma Madeira que não veja os seus jovens emigrar, por falta de emprego e baixos salários".

Sérgio Gonçalves garante que o seu partido está "mobilizado, com o objectivo de ter um excelente resultado nas eleições de 24 de Setembro e concretizar essa mudança".

Há quatro anos o PS ficou a pouco mais de 5.000 votos do PSD mas Sérgio Gonçalves não traça meta numéricas para as eleições.

“O nosso foco, neste momento, não é contar votos, isso faremos no dia das eleições. Neste momento queremos é construir soluções para apresentar aos madeirenses, soluções para reduzir listas de espera, para abrir os centros de saúde no Norte que tanta falta fazem, baixar os impostos que é algo que só depende do Governo Regional, opções diferentes em investimento público, deixar a política do betão e ajudar as pessoas porque temos recursos para o fazer." Sérgio Gonçalves, líder do PS-Madeira

O líder da JS criticou o facto de os jovens surgirem em lugares modestos na lista e o presidente da Câmara do Porto Moniz acusou Sérgio Gonçalves de ignorar o Norte. Críticas que o líder do PS-M rejeita.

“Vou limitar-me a apontar os 24 primeiros nomes da lista que permitiriam uma maioria absoluta. Nesses temos vários jovens representados, temos uma jovem em 11º lugar, a Patrícia Agrela que é minha mandatária jovem e além dela temos mais alguns jovens, todos os concelhos estão representados nos 24 primeiros lugares. Essas críticas são infudnadas", conclui.

CANDIDATOS EFECTIVOS

1. Sérgio Miguel Sousa Gonçalves (Funchal)

2. Sancha de Carvalho e Campanella (Funchal)

3. Rui Alberto Pereira Caetano (Funchal)

4. Sílvia Cristina Sousa da Silva (Santa Cruz)

5. Avelino Perestrelo da Conceição (Machico)

6. Maria Isabel de Ponte Garcês (Funchal)

7. Victor Sérgio Spínola de Freitas (Funchal)

8. Olga Maria de Ascenção Fernandes (Ribeira Brava)

9. Jacinto Serrão de Freitas (Câmara de Lobos)

10. Gonçalo Gomes de Sousa Aguiar (Funchal)

11. Maria Patrícia Gonçalves Agrela (Câmara de Lobos)

12. Alberto Manuel Nunes de Olim (Machico)

13. Luís Miguel da Paixão Brito (Porto Santo)

14. Mafalda Isabel de Jesus Gonçalves Figueira (Câmara de Lobos)

15. Duarte Luís Fernandes Caldeira Ferreira (Funchal)

16. Carlos Manuel Pereira Coelho (Ponta do Sol)

17. Marina Sofia Silva Barbosa Viríssimo Viveiros (Machico)

18. Sofia Maria Araújo de Canha (Calheta)

19. Gonçalo Filipe Moniz Jardim (Funchal)

20. Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes (Funchal)

21. Manuel Pedro Calaça Vieira (Porto Moniz)

22. Sara Filomena Faria da Silva (São Vicente)

23. Élvio José Sousa Camacho (Santa Cruz)

24. Dorisa Maria Fernandes Aguiar (Santana)

25. Jesus Manuel Teixeira Santana (Funchal)

26. António Jorge Nóbrega Quintal (Machico)

27. Fátima Pereira de Gouveia (Calheta)

28. Cátia Micaela Coelho Vieira Pestana (Funchal)

29. Paulo Bruno Rodrigues Nunes Ferreira (Câmara de Lobos)

30. Énia Teresa Nóbrega de Freitas (Funchal)

31. Cláudia Sofia Alves da Costa (Machico)

32. Nilson José de Freitas Jardim (Santa Cruz)

33. Tânia Maria Freitas Gonçalves Silva (Ponta do Sol)

34. Diogo José Costa Serrão Goes (Funchal)

35. Solana Maria Caldeira Gomes (Santa Cruz)

36. Manuel Magno Cachucho Jardim (Calheta)

37. Ana Sofia de Freitas Dias (Porto Santo)

38. António Leonardo Silva Santos (Ponta do Sol)

39. Cristina Filipa de Sousa Abreu Chaves (Funchal)

40. Márcia Santos Alves (Machico)

41. Jorge Spínola Ferreira (Funchal)

42. Marlene Pereira de Sousa Rodrigues (Ribeira Brava)

43. Célia Magda Barros Pestana Fragoeiro (Câmara de Lobos)

44. José António Nunes (Santa Cruz)

45. Lúcia Ornelas Quintal (Câmara de Lobos)

46. Ana Isabel Cró Oliveira (Funchal)

47. Urbano Sousa Ferreira (Câmara de Lobos)