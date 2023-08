Mais de 80 habitações cristãs e 19 igrejas saqueadas em motins no Paquistão

Mais de 80 habitações de cristãos e 19 igrejas foram vandalizadas esta semana numa cidade do Punjab paquistanês, durante motins relacionados com acusações de blasfémia por queima do Corão, indicou hoje a polícia.

"Os acontecimentos ocorridos são trágicos. Tal violência não pode nunca justificar-se", declarou o chefe da polícia provincial do Estado do Punjab (leste do Paquistão), Usman Anwar.

Centenas de pessoas de religião muçulmana, armadas com bastões e pedras, invadiram na quarta-feira as ruelas do bairro cristão de Jaranwala, na periferia da cidade industrial de Faisalabad, obrigando os cristãos a fugir.

O ataque foi perpetrado depois de um grupo de fanáticos religiosos ter acusado uma família cristã de ter profanado o Corão.

A questão da blasfémia é particularmente sensível no Paquistão, onde mesmo acusações não-comprovadas de ofensa ao Islão podem causar linchamentos e assassínios.

Anwar indicou ter pessoalmente interrogado dois irmãos cristãos acusados de profanar o livro sagrado do Islão.

Segundo a polícia, mais 128 pessoas foram detidas na sequência da violência.

Hoje, 3.200 igrejas em todo o Punjab têm destacamentos policiais, para tranquilizar a comunidade cristã, declarou Anwar.

Os cristãos, que representam cerca de 2% da população paquistanesa, ocupam um dos níveis mais baixos da sociedade do país e são frequentemente alvo de acusações de blasfémia falaciosas e infundadas.