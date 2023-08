Recluso com cortes nos pulsos socorrido na cadeia do Funchal

Um recluso com cerca de 30 anos foi ontem encontrado com cortes nos pulsos, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

A vítima apresentava diversos cortes provocados por uma arma branca e foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz por volta das 23 horas.

O recluso foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, socorrido e observado no serviço de psiquiatria.