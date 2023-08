Volta à Ilha da Madeira em Surfski está de regresso de 23 a 27 de Agosto

Após mais de 10 anos de paragem, o Clube Naval do Funchal (CNF) volta a organizar a Volta à Ilha da Madeira em Surfski (VAISS).

A prova irá realizar-se entre os dias 23 e 27 de Agosto e contará com 16 atletas inscritos, que iram tentar concluir os mais de 142km a remar à volta da ilha.

Esta 1.ª edição da 'nova era' da volta à ilha da Madeira irá contar com atletas portugueses, brasileiros e do Reino Unido.

A antiga prova de volta à ilha em canoa, organizada pelo CTM, faz parte da história da canoagem na Madeira.

Após um hiato de mais de uma década, um grupo de atletas do CNF decidiu, em 2022, fazer a volta à ilha em quatro dias para testar e reformular esta prova dento em conta a evolução da canoagem de mar. O sucesso da edição de 'teste' do ano passado, levou a que o CNF decidisse, então, organizar a VAISS.

A Volta à Ilha em Surfski pretende "pôr os atletas à prova tanto a nível físico como mental", já que a Madeira "é conhecida pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também por Fajãs e Cabos, assim como o seu mar revolto da costa Norte, correntes e ondas cruzadas".

A nova prova deverá realizar-se a cada dois anos.

Sobre o Surfski

O Surfski nasceu com Harry McLaren e Jack, seu irmão, que fizeram a primeira versão do Surfski em 1912 no lago Innes, na Austrália. Inicialmente, era um género de prancha onde se remava sentado com o auxílio de duas palas nas mãos para melhor impulsão. Com o passar do tempo o surfski passou a ser utilizado como método de resgatar banhistas em casos de afogamento em praias com ondulação difícil.

Após longos anos de evolução, os surfskis tornaram-se cada vez mais estreitos para maximizar a velocidade, passando a fazer parte do quadro competitivo na Austrália em 1984.

Já a Portugal chegou pelos anos 2000 muito impulsionado pela marca Nelo Kayaks. Nos últimos anos Portugal passou a fazer parte dos quadros mundiais de resultados e organização de provas desta área.