Reincidência de 70 a 80% entre os toxicodependentes admitidos na Casa de Saúde

Cerca de 70 a 80% dos toxicodependentes que deram entrada no último ano na Casa de Saúde São João de Deus são reincidentes. Os número foram avançados por Eduardo Lemos.

O director da instituição refere que, neste período, foram admitidos 200 utentes, com idades na casa dos 30 anos, média com tendência a subir, cenário que está em linha com o que aconteceu nos anos anteriores.

Eduardo Lemos destaca o facto de não terem sido admitidos indivíduos com menos de 18 anos.

Na alcoologia, a reincidência é menor, não chegando a 50%. No total foram admitidas 250 pessoas, de ambos os sexos, com uma média de idades de 35 anos.

O director da Casa de Saúde realça o facto de a diária assegurada pelo Governo Regional, nas diferentes valências, ter subido no último ano, situação que é mais evidente no tratamento da alcoologia.