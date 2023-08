Estados Unidos instam Paquistão a investigar ataques a igrejas

Os Estados Unidos pediram hoje ao Paquistão para investigar os ataques de população muçulmana a igrejas e a casas cristãs em Jaranwala, cidade no leste do país, após acusações de que um homem cristão profanara o Corão.

Os norte-americanos mostraram-se "profundamente chocados com o facto de igrejas e casas terem sido atacadas em resposta a uma suposta profanação do Corão no Paquistão" e pediram às autoridades paquistanesas para investigarem o caso, através de uma declaração à imprensa do porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.

Instamos as autoridades paquistanesas a realizar uma investigação completa sobre essas alegações e pedimos calma", reiterou.

O responsável disse ainda que "a violência ou a ameaça de violência não é de forma alguma uma forma aceitável de expressão", após ter vincado que os Estados Unidos defendem a liberdade de expressão.

Os ataques em Jaranwala, no distrito de Faisalabad, na província do Punjab, começaram depois de alguns muçulmanos residentes naquela zona afirmarem ter visto um cristão local, Raja Amir, e um amigo deste a arrancar folhas de um exemplar do Corão, a atirá-las para o chão e a escrever comentários ofensivos noutras páginas.

Além de terem demolido a casa de Raja Amir, os autores dos ataques incendiaram igrejas e causaram danos em várias habitações, informaram a polícia e cristãos locais.