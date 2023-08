A prestação da sua casa está muito alta? O seu seguro de vida associado ao crédito é muito caro? Está preocupado com os aumentos constantes nos últimos meses?

Então este artigo é para si!

Analisamos de forma gratuita o seu dossier e a viabilidade do mesmo, e se pretender, tratamos da transferência do seu crédito habitação e dos seguros associados ao mesmo, sem qualquer custo ou encargo adicional.

Com os aumentos significativos das taxas de juro na zona euro nestes últimos meses, muitas famílias estão preocupadas e apreensivas com os aumentos da prestação do crédito habitação, diminuindo o dinheiro disponível e, consequentemente o seu poder de compra, até mesmo na compra de bens de primeira necessidade. Por isso, seja responsável e avalie já as possibilidades que tem, uma vez que este é o momento para tentar fazer algo por si e acautelar o seu futuro.

Nós somos uma empresa especializada na área de intermediação de crédito e mediação de seguros, trabalhamos com os principais bancos e seguradoras do Ramo Vida (nomeadamente com as principais recomendadas pela Deco) num total de 11 bancos e 17 seguradoras. Conseguimos obter sempre as melhores condições e mais adequadas ao seu perfil.

Posso transferir o meu crédito habitação sem qualquer problema?

Sim, pode. Não é por ter o seu crédito habitação numa determinada instituição, que o impossibilita de analisar o mercado e procurar uma melhor solução. Pelo contrário, esta é uma forma de poupar no seu crédito e saber as melhores condições sem que tenha de se deslocar a vários bancos. Aconselhamos de forma profissional, transparente e com o devido apoio jurídico… comece já a reduzir a sua prestação… sem encargos… sem problemas… sem perder tempo.

Qual a modalidade que devo escolher?

Pode optar pela taxa variável, fixa ou mista.

Conforme as suas rotinas ou necessidades tentamos sempre aconselhar o produto mais adequado para si, no entanto, apresentamos e explicamos os vários cenários para que possa tomar uma decisão consciente e que vá ao encontro das suas necessidades.

Quais os seguros associados ao crédito habitação?

Por regra e na maioria dos bancos, exigem um seguro de vida para os titulares do contrato e um seguro do edifício pela duração do prazo do empréstimo contratado.

Quer dizer que além de poupar na prestação ainda posso poupar nos seguros? E as coberturas são as mesmas?

Sim, devido às parcerias que temos e seguradoras com quem trabalhamos, tem possibilidade de reduzir até 70% no seu seguro e com coberturas mais abrangentes do que as que tem em vigor. Pois, além de ser obrigatório na maioria dos casos, o seguro de vida e multirriscos é muito importante para salvaguardá-lo a si e à sua família para os casos em que exista alguma ocorrência ou imprevisto que o possa afectar financeiramente. Daí ser importante ter o devido apoio com pessoas especializadas e focadas em prestar o melhor serviço e à sua medida.

Acabamos como começamos, se tem crédito habitação, não perca mais tempo… fale connosco!!!

TRAJETO ATENTO LDA

Intermediário de crédito registado no Banco de Portugal n.º 004921

Mediador seguros, Ramos Vida e Não Vida

Rua Fundação Zino 1 Residência IV Fração D, 9000-120, São Martinho, Funchal

João Andrade

Especialista de crédito

m. 964 392 180 (chamada para rede móvel nacional)

[email protected]

Francisco Ferreira

Especialista de seguros

m. 913 819 888 (chamada para rede móvel nacional)

[email protected]