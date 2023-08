Município de Câmara de Lobos vai atribuir Medalha de Mérito - Grau Ouro a Telma Encarnação

A câmara-lobense Telma Encarnação, autora do primeiro golo de Portugal num Mundial de futebol feminino, foi hoje distinguida nos Paços do Concelho de Câmara de Lobos.

O Executivo Municipal, agora liderado por Leonel Correia, presidente interino, recebeu, no Salão Nobre do Município, a atleta da selecção feminina de futebol, que esteve presente na Nova Zelândia na primeira participação da selecção num Campeonato do Mundo, onde marcou o primeiro golo de sempre da selecção no palco maior da modalidade.

Uma oportunidade para parabenizar a atleta pelo feito alcançado e pelo papel que tem enquanto inspiração para muitas jovens que querem abraçar um desporto visto até pouco tempo quase como exclusivo domínio masculino.

"O Município de Câmara de Lobos muito se orgulha do talento da Telma", enalteceu o autarca, que fez também saber que ser-lhe-á atribuída a Medalha de Mérito - Grau Ouro, no Dia do Concelho, 4 de Outubro.

A atleta câmara-lobense, que iniciou a sua carreira profissional na ACDR os Xavelhas estando actualmente ao serviço do CS Marítimo, agradeceu o reconhecimento e manifestou o desejo de poder voltar ao Salão Nobre do Município mais vezes. Seria sinal de novos feitos futebolísticos.

A atleta assinou o livro de honra do município e foi agraciada com uma réplica de um barco xavelha e a bandeira com a heráldica do Município.

À margem da singela cerimónia, Telma Encarnação revelou o sonho de um dia poder jogar no campeonato inglês.