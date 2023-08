Jovem ciclista detido no Porto Santo por furto e desobediência

Um jovem de 23 anos, natural de Coimbra e residente no Funchal, foi detido pela Polícia na ilha do Porto Santo, por furto de uma bicicleta e por recusar ser submetido ao teste de alcoolemia, informou esta sexta-feira o Comando Regional da PSP.

O rapaz, detido por polícias da Esquadra de Porto Santo na semana passada, foi abordado quando circulava na via pública com um velocípede que pelas suas características suspeitou-se ser furtado, motivo pelo qual foi apreendido como medida cautelar.

O condutor da bicicleta, que apresentava indícios de consumo de bebidas alcoólicas, recusou-se a efectuar o teste de alcoolemia, sendo assim detido pelo crime de desobediência.

"Referente à proveniência do velocípede foi possível contactar o seu legitimo proprietário, o qual confirmou o furto e desejou o procedimento criminal", refere o Comando da PSP.

O jovem detido responde agora por dois crimes, de desobediência e de furto. Foi constituído arguido, sujeito ao termo de identidade e residência e libertado, seguindo-se as normais diligências processuais.

"O Comando Regional da Madeira alerta para um cuidado adicional com os velocípedes e veículos equiparados, como é o caso das trotinetes elétricas, estando mais sujeitos a serem alvos de furtos devendo os seus utilizadores tomar medidas preventivas no garante da segurança dos seus bens, nomeadamente a utilização de cadeados de segurança" Comando Regional da PSP

Aquela força de segurança reforça ainda, em comunicado de imprensa, que a utilização de velocípedes na via pública, obedece (além das regras especificas para este tipo de veículos) às mesmas regras da circulação de veículos no âmbito do código da estrada.

Como tal, apela os condutores à "adopção de comportamentos de segurança pelos seus condutores como a não utilização de telemóvel durante a condução e a não condução deste tipo de veículos após consumo de bebidas alcoólicas".