Circulação rodoviária interrompida no Caminho da Igreja Velha

A Câmara Municipal do Funchal informa que, na sequência da empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase', será necessário interromper a circulação rodoviária no Caminho da Igreja Velha, no segmento entre o Ribeiro e o Caminho da Cova, entre os dias 21 de Agosto e 8 de Setembro de 2023, para lançamento de condutas.

Durante esta interrupção, a carreira n.º 93 dos Transportes Públicos circulará pelo Caminho Novo da Cova, Caminho Antigo do Galeão, efectuando inversão de marcha junto ao entroncamento com Caminho da Cova, retomando o percurso normal.

Durante os trabalhos será garantido o acesso às residências e estabelecimentos afectados, sempre que os trabalhos o permitirem. Câmara Municipal do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal solicita aos munícipes "a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local", pode ler-se no comunicado.