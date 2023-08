Blandy's Madeira eleita uma das melhores adegas do mundo em 2023

A empresa Blandy's Madeira acaba de ser eleita para o top-100 de 2023 como uma das melhores adegas do mundo, pela conceituada revista americana Wine & Spirits.

De acordo com nota de imprensa da empresa madeirense que completa 212 anos de actividade, a revista salienta: "Parabéns às Top-100 melhores adegas do mundo. Os vinhos destes reconhecidos produtores de vinho foram os que receberam as melhores pontuações, durante as mais de 300 provas cegas feitas a mais de 9.000 vinhos."

De acordo com a nota, "esta é a sexta vez que a revista escolhe a Blandy's Madeira como uma das 100 melhores adegas do mundo. Para a Blandy's Madeira, esta distinção é um motivo de grande orgulho, honra e reconhecimento pelo trabalho feito por uma excepcional equipa de profissionais", acrescenta.

Ver Galeria

Refira-se que a revista Wnie & Spirits foi fundada em 1982 e "é publicada sete vezes por ano e lida por mais de 200.000 membros da comunidade vinícola da América", sendo que "os consumidores e profissionais do vinho lêem a revista para obter informações sobre regiões e produtores estabelecidos e emergentes, a arte e a ciência da viticultura, os acontecimentos da indústria e a combinação de alimentos e vinhos", salienta ainda.

Nota ao facto de a Wine & Spirits ser "a única publicação de vinhos a ganhar o prémio James Beard cinco vezes por excelência na escrita de vinhos, avalia mais de 15.000 engarrafamentos todos os anos", diz a Blandy's.

Veja aqui a lista na qual a Blandy's foi incluída no top-100.