Edição 2023 da Festa das Vindimas já anima o Porto Santo

Já começou a edição 2023 das Festa das Vindimas no Porto Santo.

O certame vai decorrer entre hoje e amanhã, no largo do Pelourinho, no centro da cidade, com a animação a ter início a partir das 21h30.

Como é habitual a Câmara Municipal convidou viticultores para participarem no evento cultural bem como o grupo para fazer o tradicional despique, o que levou muitos turistas a assistirem às actividades.

Para o dia de amanhã também estão agendadas actuações de outros grupos de cantares e musicais, que prometem vão animar estes dois dias de festas das vindimas, que já são uma marca do verão da ilha dourada.