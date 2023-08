“MSC Virtuosa” traz quase 8 mil pessoas ao Funchal

De acordo com nota da APRAM, o 'MSC Virtuosa' acostou esta manhã no Porto do Funchal, com 6.059 passageiros e 1.718 tripulantes, a bordo.

O navio fica 11 horas na Madeira, estando prevista a saída para as 17h45, com destino a Las Palmas.

Este cruzeiro de 12 noites iniciou-se a 12 de Agosto em Southampton, seguindo-se Lisboa, agora Funchal, depois Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Vigo e novamente Southampton, onde termina a viagem a 24 de Agosto.