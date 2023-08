Marítimo quer que o agressor de André Ladeira seja "exemplarmente punido"

O Club Sport Marítimo reagiu, em comunicado, à agressão que o vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, André Ladeira, diz ter sido vítima, esta manhã, no centro comercial Fórum Madeira, por parte de Carlos Pereira, ex-presidente da direcção do clube, conforme o jornal O Jogo noticiou.

"O Club Sport Marítimo repudia a agressão de que foi vítima André Ladeira, vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral. A violência, verbal ou física, é execrável e qualquer vestígio dela tem de ser combatido e expurgado de uma sociedade que se quer digna", pode ler-se no comunicado do clube.

O Club Sport Marítimo manifesta total solidariedade para com André Ladeira e disponilizará todos os meios para que a Justiça seja feita e o agressor exemplarmente punido. Direcção do Club Sports Madeira

Conforme o jornal O Jogo noticiou, esta tarde, André Ladeira afirma ter sido agredido primeiramente agredido com um soco no pescoço. "Foi um soco violento. Senti a mão em cheio no pescoço, quando me virei, deparei-me com o senhor Carlos Pereira que começa a dizer: 'Não falas? Não falas?'".

Já fora das escadas rolantes, as agressões ter-se-ão repetido, com alegadamente Carlos Pereira "um soco no lado esquerdo da boca".

Por sua vez, Carlos Pereira nega qualquer tipo de agressão.