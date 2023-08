Preços “vergonhosos” dos combustíveis trazem “instabilidade” aos orçamentos familiares

O CHEGA-Madeira disse, esta quinta-feira, em comunicado de imprensa, que o constante aumento do preço dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira significa que os trabalhadores e as famílias que recorrem aos transportes privados para as suas deslocações quotidianas terão de fazer frente a um custo acrescido nas suas despesas. “Esta situação, que tem vindo a ser cada vez mais recorrente, constitui um foco acrescido de instabilidade aos orçamentos familiares que já estão esticados até ao limite pelo aumento no custo de vida, nas prestações da casa e pelo peso da carga fiscal”.

Face a esta situação, Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira e cabeça de lista do partido às eleições legislativas regionais, lamenta que o governo regional não esteja a desenvolver todos os esforços necessários para aliviar o peso que os aumentos nos custos dos combustíveis acarretam para os orçamentos familiares.

“Todos sabemos que o valor da comercialização dos combustíveis está associado a aspectos globais, entre os quais a procura mundial de petróleo, o aumento nas viagens aéreas durante o verão, o aumento da utilização de petróleo na produção de energia e o incremento da atividade petroquímica chinesa. Porém, existem medidas que podem ser adoptadas a nível nacional e regional, as quais muito contribuiriam para que as famílias não tivessem de suportar, só por si, as variações geradas no custo dos combustíveis, as quais, por sua vez, agravam as condições financeiras penosas que muitas já enfrentam.” Miguel Castro

O candidato Miguel Castro lamenta ainda que, quer no país, quer na Região, os governantes estejam mais comprometidos com a defesa das grandes empresas, em especial aquelas com ligações ao poder, do que atentos à dureza da vida daqueles que trabalham, pagam os seus impostos, fazem sacrifícios enormes, mas veem a sua vida cada vez pior. “Há uma pesada e muito negativa mão invisível que, através da corrupção e do compadrio, exerce uma influência preocupante na acção do governo e daqueles que tomam as decisões. Aliás, é cada vez mais evidente que, apesar de criticar a toda a hora o governo da República, o governo do PSD-Madeira sofre do mesmíssimo problema que o PS-Nacional, que é a total submissão a certos grupos económicos e a apetência para trocar o Bem Comum pelas jogadas de bastidores que mais interessam a quem toma as decisões.”

A concluir, o líder do CHEGA-Madeira faz um apelo aos madeirenses e porto-santenses para que usem as eleições de 24 de Setembro para escrever uma nova página há história política da Região e lançar a população na rota do crescimento e da prosperidade.

“Todos sabemos como é que as coisas são feitas nas Madeira e também sabemos muito bem que, há décadas, o governo decide em prol dos amigos ricos e das empresas abastadas. Ficar em casa e não votar apenas favorece quem usa o erário público para esquemas e para enriquecer. Por isso, apelamos a todos para que vão votar e que nos ajudem a fazer uma mudança, pois lamentar-se, sem agir, apenas nos conduz ao mesmo resultado de sempre e à pobreza instalada.”