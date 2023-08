Turistas fazem fila gigantesca para o teleférico do Monte

É inusitado, mas nem sequer é uma primeira vez. A verdade é que não deixa de surpreender a enorme fila que os turistas fazem para aceder ao Teleférico do Monte.

Esta manhã tem sido este o cenário, sobretudo com o turismo em alta neste mês de Agosto que coincide com a chegada nesta quinta-feira de um navio de cruzeiro, o 'MSC Virtuosa', que tem capacidade mais de 6.000 passageiros.

A fila para o referido teleférico situado no Jardim do Almirante Reis, na zona velha do Funchal, atravessa aquela praça e quase chega à Rua D. Carlos I.

Acresce que com o calor e o sol escaldante, é admirável reparar que famílias inteiras, com crianças inclusive, se predispõem a aguardar a sua vez para essa experiência que, diga-se, muitos madeirenses nunca terão experimentado nestes 23 anos desde que o teleférico do Monte foi inaugurado.