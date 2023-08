Telma Encarnação homenageada em Câmara de Lobos

A atleta Telma Encarnação, autora do primeiro golo de sempre da selecção nacional no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, será amanhã homenageada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos congratula Telma Encarnação A Câmara Municipal de Câmara de Lobos congratula a 'filha da terra' pelo primeiro golo 'português' marcado num Mundial de futebol feminino, com a madeirense Telma Encarnação, a entrar assim "para a história do Futebol Português".

O executivo municipal receberá a atleta, pelas 11 horas, no Salão Nobre da Autarquia, onde terá oportunidade para parabenizá-la pelo feito alcançado e pelo papel que tem enquanto inspiração para muitas jovens que querem abraçar um desporto.

Além disso, a jogadora de futebol câmara-lobense vai também assinar o livro de honra do município e será agraciada com uma réplica de um barco Xavelha.