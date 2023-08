Plano Director de Iluminação de Câmara de Lobos está em discussão pública

O Município de Câmara de Lobos quer requalificar a iluminação pública no seu concelho, com base nos últimos avanços tecnológicos, de modo torná-la mais eficiente e sustentável. Sem que isso se confunda com o único objetivo de poupar energia, pretende-se "melhorar a qualidade e potenciar todos os aspetos positivos que um sistema de iluminação moderno proporciona a um espaço urbano", informou a autarquia esta quinta-feira.

Neste sentido, foi elaborado, em parceria com a SPEA, o Plano Director de Iluminação do Concelho de Câmara de Lobos, cuja discussão pública, apesar de não ser obrigatória, foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara realizada hoje, de forma a recolher contributos que enriqueçam ainda mais o documento, seguindo a lógica de promoção de participação cívica promovida pela autarquia câmara-lobense.

Segundo a vereadora com o pelouro do Ambiente Dina Silva, “mais do que a mera poupança energética, que podem alcançar os 60%, este plano pretende uma redução significativa da poluição luminosa com consequências directas na qualidade de vida da população e na preservação da biodiversidade, tanto mais sendo a Câmara de Lobos, através do Vale da ribeira dos socorridos, um importante corredor de movimentação de aves marinhas de espécies protegidas que se dirigem para e do interior da ilha, onde nidificam”.

Na mesma reunião assumiu funções o vereador eleito pelo PSD, Carlos Dionísio Marques de Jesus, em substituição de Pedro Coelho, que suspendeu o mandato até ao próximo dia 24 de Setembro, já que faz parte da lista da coligação PSD/CDS às 'Regionais'.

Sobre o PDIC

O PDIC é orientado para a aplicação de princípios conceptuais e técnicos, para futuras intervenções ou ampliações de iluminação. Numa primeira fase, traçar regras técnicas para a melhoria da iluminação existente tendo em conta a atual rede elétrica (aérea ou subterrânea), o parque de luminárias, apoios atualmente instalados e as limitações orçamentais do Município. Estas regras serão definidas de modo a que esta transformação se faça de forma faseada e que cumpra minimamente os objetivos de uma iluminação eficiente e sustentável.

O actual sistema de iluminação pública, à semelhança da grande maioria dos municípios portugueses, foi-se desenvolvendo por intervenções pontuais e estendidas ao longo do tempo sem planeamento a médio ou longo prazo, para além do objetivo de ter uma iluminação para a circulação segura de veículos motorizados e proporcionar uma iluminação de segurança para bens e utilizadores. Numa lógica de criação de ambientes luminosos e não ambientes percebidos.

O PDIC é abrangente ao domínio público e privado de toda área territorial do Município de Câmara de Lobos, englobando novas instalações de iluminação e dispositivos de iluminação exterior, tanto públicos como privados, em todas as freguesias do concelho de Câmara de Lobos, bem como a adaptação a médio longo prazo, das instalações existentes, nos termos estabelecidos no documento em discussão que pode ser consultado em https://tinyurl.com/PDICCMCL.