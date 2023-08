Câmara de Lobos não pára

Terminou ontem mais uma edição da “Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto”. Entre os dias 10 e 13 de agosto, Câmara de Lobos foi a capital do peixe espada preto e trouxe à nossa belíssima baía milhares de visitantes, que não quiserem perder a oportunidade de degustar este delicioso peixe nos 11 espaços de restauração ali presentes, que se prepararam incansavelmente para prestarem um serviço de qualidade.

Mas falar de peixe espada preto, falar deste evento, sem falar de quem dá nome a esta festa seria de uma tremenda injustiça. Os nossos pescadores de Câmara de Lobos são a parte mais importante da festa, razão pela qual todos os anos fazemos questão de homenageá-los, com o prémio de produtividade, destacando-se a embarcação que no ano transato pescou mais peixe espada preto. Este ano coube à embarcação “Alexandre Coelho” e à sua tripulação receber tão importante reconhecimento. O que muitos não sabem é que para chegar a este patamar estes pescadores, passarem 259 dias no mar, estamos a falar só para terem uma ideia, cerca de 9 meses no mar divididos por viagens de 13 a 15 dias, muitas vezes vindo a terra só para descarregar o peixe, abastecer-se e partirem novamente para a próxima viagem. O nosso muito obrigado a estes homens do mar que com o seu árduo trabalho colocam o peixe espada preto nas nossas mesas.

Mas a verdade é que esta arte de pesca necessita de apoio, principalmente na renovação da sua frota que conta com embarcações com mais de 40 anos, razão pela qual, enalteço e agradeço a presença do Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque, na homenagem que prestamos a estes pescadores e no compromisso do seu governo, na renovação da frota pesqueira do peixe espada preto, com a inscrição de uma verba no Orçamento Regional de 2023 para a sua renovação: Uma medida que depende da autorização da União Europeia, mas que assim que seja desbloqueada, trará a oportunidade de renovação desta frota. Quero que saiba que pode contar connosco nesta reivindicação, que trará melhores condições de trabalho para os nossos pescadores.

A pesca do peixe espada preto representou em 2022, cerca de sete milhões e quatrocentos mil euros de receitas, estando previsto este ano atingir os 10 milhões de euros, consolidando o setor das pescas como um importante ativo para e economia regional, e Câmara de Lobos faz parte desse contributo para uma economia mais próspera e coesa.

Por fim gostaria de agradecer a todos os que tornaram possível a realização desta grande festa gastronómica, ao Governo Regional, à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a todos os nossos patrocinadores, aos espaços de restauração que confiaram em nós e deram “corpo” à festa, e por último mas não menos importante, aos colaboradores da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e da Câmara Municipal de Câmara de lobos que foram incansáveis na sua organização.

Em género de conclusão gostaria ainda de referir que a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto tem vindo a crescer, porque Câmara de Lobos também cresceu muito ao longo destes últimos anos, fruto de uma mudança de paradigma do nosso concelho, afirmando-se cada vez mais como um importante ponto turístico e de promoção da Madeira, como um local aprazível e seguro para viver e como um local onde vale a pena investir.

É caso para dizer que, Câmara de Lobos não pára e ainda há de ser melhor!