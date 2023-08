Associação ComCordas tem nova casa em Câmara de Lobos

Foi assinado, esta manhã, o contrato de comodato de cedência do espaço da Casa da Cultura, onde estava sediada a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, à Associação ComCORDAS que dinamiza a formação, no concelho, de jovens executantes de bandolim.

Assim, a associação regressa à Casa da Cultura, onde ensaiava na sua iteração enquanto Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos. Aquando da sua constituição enquanto associação independente, esteve, até à data, sediada provisoriamente na antiga Escola do Pedregal, espaço cedido também pela autarquia.

Com a passagem dos serviços existentes neste espaço para o recém-inaugurado 'O Centro', surgiu a oportunidade de “devolver” a Casa da Cultura a entidades cuja a principal vocação é precisamente a promoção desta. Ainda temos espaços vagos que, a seu tempo, serão cedidos, a outros projetos que promovam de forma direta ou indireta a cultura no Concelho e na Região Leonel Silva, presidente interino da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

O contracto de comodato assinado, esta manhã, é valido por 5 anos, sendo renovável de forma automática até um período máximo de 30 anos. De acordo com o comunicado da autarquia, "a cedência do espaço não comporta contrapartidas financeiras para o município, mas obriga ao cumprimento de objectivos de promoção e desenvolvimento de actividades sociais, culturais, de educação e formação, ocupação dos tempos livres e animação sociocultural direcionadas à população do concelho, nos termos do contracto de apoio ao associativismo assinado anteriormente com o município". O valor atribuído à 'ComCORDAS', para dinamização das actividades referidas no âmbito desse contrato é, em 2023, de 9.000 euros anuais.

A expectativa da direcção da Associação é que a centralidade do espaço, atraia mais jovens formandos permitindo assim a continua renovação da orquestra.

A 'ComCORDAS - Associação Cultural' surgiu para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos, constituída em Setembro de 2008, para a reactivação de um grupo de bandolins no concelho dinamizado pela Casa do Povo.

Além da sua existência como Orquestra, é também uma “escola” de bandolim e guitarra, tendo ajudado a despertar em muitos jovens do concelho, o interesse pela música e pela cultura. De realçar que alguns dos seus jovens formandos acabaram mesmo por ingressar em estabelecimentos de ensino superior musical internacionais a fim de prosseguir os seus estudos de bandolim.