Bolsa de estudo de Câmara de Lobos acessível aos universitários do concelho

O processo de candidatura à bolsa de estudo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, destinada aos estudantes que frequentam o ensino superior já se encontra a decorrer, refere a autarquia em nota de imprensa enviada esta tarde, sendo que a expetactiva é que a totalidade dos alunos do concelho que frequentam a universidade sejam abrangidos. As candidaturas decorrem até ao dia 30 de Setembro.

O sistema de incentivo à formação da população jovem do concelho contempla a atribuição de uma bolsa mensal para os estudantes que frequentam o ensino superior fora da Região, onde se incluem os estudantes no estrangeiro, estudantes de mestrado e de mestrado integrado.

Refira-se que no ano lectivo transato, de 2022/2023, a autarquia de Câmara de Lobos recebeu um total de 694 candidaturas válidas que representaram um investimento de 403 mil euros. A expetactiva é que este ano o número de candidaturas se mantenha dentro da mesma ordem.

A bolsa a atribuir para os alunos que estudam fora da Região varia entre os 750 euros e os 375 euros em 10 meses, e para os alunos que estudam em estabelecimentos do ensino superior na Região, o valor varia entre os 500 euros e os 250 euros pelo mesmo período.

O regulamento vigente consubstancia a aposta que a Câmara Municipal tem feito na Educação nos últimos anos, com vista a aumentar os níveis de escolaridade da população e potenciar o desenvolvimento concelhio.

O regulamento é sensível ao facto de estes agregados terem de suportar custos elevadíssimos, por exemplo com a habitação para os seus educandos, dado não terem acesso a residências universitárias, cujos valores aumentaram de forma exponencial nos grandes centros universitários do país.

Segundo o presidente da Câmara em regime temporário de funções, Leonel Silva “o apoio chega a todos, independentemente dos rendimentos do agregado familiar, mas distribuído de forma escalonada. Os estudantes provenientes de famílias com menores rendimentos receberão mais, mas o apoio será alargado a mais famílias, permitindo abranger a totalidade dos agregados”.

Os jovens residentes no concelho que frequentam ou que entraram pela primeira vez no ensino superior, quer em universidades nacionais quer internacionais, poderão proceder à candidatura a bolsa de estudo, até ao próximo dia 30 de setembro, bastando para o efeito preencher formulário próprio disponível na página electrónica da Câmara Municipal, ou a requisitar na Divisão de Desenvolvimento Social situada no edifício dos Paços do Concelho, devendo ser entregue no mesmo serviço. A informação sobre os critérios de candidatura e de atribuição da bolsa de estudo encontram-se disponíveis na mesma página.