Vereda da Vara na Ribeira Brava está interdita

A vereda da vara, situada na freguesia da Ribeira Brava, que liga o sítio da Furna ao da Meia Légua, está interdita por tempo indeterminado, devido à queda de pedras e risco iminente de voltar a suceder uma nova derrocada. A informação é adiantada pela Junta de Freguesia.

Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, lamenta todo o transtorno que esta situação possa causar à população e informa que a Junta, em colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, está empenhada em repor a segurança desta vereda com a maior brevidade possível, para que a circulação seja reposta a todos os habitantes destas zonas mas também aos que visitam esta vereda de forma recreativa, usufruindo de uma vista privilegiada do lindo vale da Ribeira Brava.