IASaúde alerta que beneficiários com 18 anos devem actualizar os seus dados

No âmbito do processo de reembolso das despesas de saúde, o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) recomenda, aos beneficiários do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SRS-Madeira), que completem 18 anos, o registo e actualização dos seus dados bancários (IBAN).

A identidade explica ainda que o procedimento em causa deve ser realizado junto dos serviços deste Instituto e consiste na validação da informação que consta na ficha pessoal do beneficiário, nomeadamente, número de conta bancária, através do registo de uma nova conta ou manutenção dos dados bancários já existentes na ficha pessoal. Neste último caso, o beneficiário pode autorizar a continuidade dos dados bancários mediante assinatura de documento próprio. Paralelamente, para registo de nova conta, deverá ser apresentado comprovativo do número de conta bancária (IBAN) onde conste o nome do próprio como titular da conta.